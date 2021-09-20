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Dimitriu ve Petridis'den Erdoğan'a uzlaşmaz tutum suçlaması

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Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu ve Savunma Bakanı Haralambos Petridis dün katıldıkları çeşitli anma törenlerinde yaptıkları konuşmalarda Türkiye’ye yönelik bilindik tezlerini yinelediler.
Dimitriu ve Petridis'den Erdoğan'a uzlaşmaz tutum suçlaması

Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu ve Savunma Bakanı Haralambos Petridis dün katıldıkları çeşitli anma törenlerinde yaptıkları konuşmalarda Türkiye’ye yönelik bilindik tezlerini yinelediler.


Fileleftheros gazetesi haberinde, Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun dün bir anma etkinliğinde yaptığı konuşmada; “her gün Türk kışkırtmalarıyla, uygulamalarıyla ve Türk Cumhurbaşkanı’nın uzlaşmaz tutumuyla karşı karşıya kaldıkları” söylediğini yazdı.


Dimitriu konuşmasında özetle, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinde yaşanan çıkmazın sorumlusu olarak Türkiye ve KKTC liderliğini gösterirken, Kıbrıs Rum tarafın olarak Kıbrıs sorununa “uzlaşılmış çerçeveye içerisinde yer alan bir çözüm bulma” çabalarını sürdüreceklerini iddia etti.


Öte yandan Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis ise, Rum kayıplar için yaptırılan bir anıtın açılış töreninde yaptığı konuşmada, kayıp şahısların akıbetlerinin aydınlatılması için mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.
Petridis, kayıpların akıbetlerinin belirlenmesi çalışmalarının “Türkiye’nin işbirliği yapmayı reddetmesi engeline takıldığı” iddiasında bulunurken, Kıbrıs sorununun çözümü için çabalarını sürdürmeye ise devam edeceklerini ifade etti.

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