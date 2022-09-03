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Dimitriu, yeni Küba Büyükelçisi ile görüştü

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Güney Kıbrıs Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun, Küba’nın Güney Kıbrıs’a yeni atanan Büyükelçisi Angel Gustavo Suarez Cordero ile görüştüğü bildirildi.
Dimitriu, yeni Küba Büyükelçisi ile görüştü

Güney Kıbrıs Meclis Başkanı Annita Dimitriu, Küba’nın Güney Kıbrıs’a yeni atanan Büyükelçisi Angel Gustavo Suarez Cordero ile bir araya geldi.

Haravgi gazetesi, Meclis’ten yapılan açıklamada, Dimitriu ile Cordero’nun Güney Kıbrıs ile Küba arasındaki tarihi bağlara işaret ettiğini ve Dimitriu’nun Cordero’ya, Küba’nın Kıbrıs sorununun çözümüne verdiği destekten ötürü teşekkür ettiğini yazdı.

Gazete, Cordero’nun da Dimitriu’ya, Güney Kıbrıs’ın Küba halkına verdiği destekten ötürü teşekkür ettiğini ve Küba’da, referandumlar aracılığıyla yapılan önemli reformlardan bahsettiğini kaydetti.

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