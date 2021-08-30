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Dimitriu: “Yeniden Birleşmiş Bir Kıbrıs İçin Mücadele Devam Ediyor”

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Dimitriu: “Yeniden Birleşmiş Bir Kıbrıs İçin Mücadele Devam Ediyor”
Dimitriu: “Yeniden Birleşmiş Bir Kıbrıs İçin Mücadele Devam Ediyor”

Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu, yeniden birleşmiş bir Kıbrıs için mücadelenin sürdüğünü söyledi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, EOKA mensubu Mihalakis Paridis’in anma töreninde konuşan Dimitriu, Maraş’ın bir kısmının açılmış olmasının yalnızca Güney Kıbrıs için değil, Doğu Akdeniz ve Avrupa’nın güvenliği açısından endişe oluşturduğunu dile getirdi.

Habere göre Dimitriu, çocuklara ve gelecek kuşaklara adada kalıcı bir çözüm borçlu olduklarını ifade etti.

PRODROMU 1821 YUNAN AYAKLANMASI İLE İLGİLİ KONUŞTU

Öte yandan Rum Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu da, 1821 Yunan Ayaklanması ile ilgili “Hidra Müzesi”nde düzenlenen etkinlikte konuşma yaparak, “Kıbrıs’ın” Yunan ayaklanmasına katılımıyla ilgili bilinmeyen konulardan bahsettiğini yazdı.

Habere göre Prodromu, Başpiskopos Kipros Kiprianu’nun o dönemde birincil rol üstlendiğini ve 9 Temmuz 1821’de Türkler tarafından öldürüldüğünü söyledi.

Haberde, ilk defa bir Eğitim Bakanı’nın “Hidra Müzesi”ndeki bir etkinliğe katıldığı ifade edildi.

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