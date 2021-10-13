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Dimitriu, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulo ile bir araya geldi

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Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu, Atina ziyaretlerini sürdürüyor. Dimitriu bu çerçevede Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulo ile bir araya geldi.
Dimitriu, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulo ile bir araya geldi

Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu, Atina ziyaretlerini sürdürüyor. Dimitriu bu çerçevede Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulo ile bir araya geldi.

Alihtia’nın haberine göre görüşme sırasında Katerina Sakellaropulu Kıbrıs sorununun çözümünü” en üst ulusal öncelik” diye nitelerken Dimitriu, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın dönemin ve Türkiye’nin Kıbrıs sorunundaki “meydan okumalarına birlikte göğüs gerdiğini” savundu.

Sağlık (pandemi) krizi, ekonomi, mülteciler ve Kıbrıs sorununun Yunanistan’ın birinci öncelik konuları olduğuna işaret eden Sakellaropulu ikili temasların, özellikle de parlamentolar arası iş birliğinin iki ülkenin temsilcileri arasında karşılıklı anlayışı ve daha iyi koordinasyonu sağladığını söyledi. Sakellaropulu “Pek iyi bildiğiniz gibi Yunanistan, çözüm çabalarında ve Türkiye’nin Maraş örneğinde olduğu gibi emrivakiler yaratma girişimlerini göğüslemede Kıbrıs Cumhuriyeti’ne destek vermeyi sürdürecek” dedi.

Annita Dimitriu’nun Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ı da ziyaret ettiği bilgisini veren gazete “bu arada Annita Dimitriu Kıbrıs dostu Kuzey Londra Milletvekili Teresa Williers’ten Avam Kamarası’nı ziyaret daveti aldı” ifadesine yer verdi.

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