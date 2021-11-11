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Dimitriyu, İngiliz Milletvekilleriyle Bir Araya Geldi

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Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriyu’nun, çalışma ziyareti için Güney Kıbrıs’ta bulunan İngiliz Parlamentosu’ndaki “Kıbrıs’la” ilgili partiler arası gruptan bir heyetle görüştüğü haber verildi.
Dimitriyu, İngiliz Milletvekilleriyle Bir Araya Geldi

Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriyu’nun, çalışma ziyareti için Güney Kıbrıs’ta bulunan İngiliz Parlamentosu’ndaki “Kıbrıs’la” ilgili partiler arası gruptan bir heyetle görüştüğü haber verildi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre Dimitriyu, görüşmede “Türk tarafının, BM Güvenlik Konseyi kararları ile BM’nin Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin üzerinde hemfikir olunmuş çerçevesine aykırı iki devlet çözümüne ilişkin talebinin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini” ileri sürdü.

Meclis’ten yapılan açıklamaya dayanarak, Dimitriyu’nun iki ülke ve iki ülke meclisleri arasındaki bağlara değindiğini yazan gazete, Dimitriyu’nun Kıbrıs sorunundaki gelişmelere de değinerek, Rum kesiminin, uluslararası hukuk, BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararları ve Avrupa ilkelerine göre aynı zamanda tüm Kıbrıslıların insanlık haklarına saygı duyarak, Kıbrıs sorununda adil ve yaşayabilir bir çözüme ulaşılması için müzakerelerin yeniden başlaması hedefine bağlılığına işaret ettiğini kaydetti.

Dimitriyu, hedeflenen şeyin, birçok problemle ortaklaşa mücadele edilebilmesi için, ülkeyi barış ve güvenlik koşullarında yeniden birleştirmek olduğunu da savundu.

Türkiye’nin “Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) içerisinde tehditler ve yasa dışı faaliyetlerde bulunmasının aynı zamanda hassas bir konu olan mülteci problemini araç olarak kullanmasının kabul edilemez olduğu” iddiasında da bulunan Dimitriyu, Türkiye’nin ileri sürülen yasa dışı faaliyetlerine son vermesi, aynı zamanda iyi niyetli bir şekilde iş birliğinde bulunması için, Birleşik Krallığın desteğini beklediklerini sözlerine ekledi.

Haravgi gazetesi ise haberinde, İngiliz Parlamentosu’ndaki “Kıbrıs’la” ilgili partiler arası gruptan heyetin, Rum Meclisi Dış İlişkiler ve Avrupa Konuları Komitesine mensup Rum milletvekilleriyle de bir araya geldiğini yazdı.

“Türkiye’nin gidişatının ve Batı’nın buna tepkisinin ne olması gerektiğinin” görüşmede ele alınan konular arasında olduğunu yazan gazete, İngiliz milletvekillerinin Güney Kıbrıs’a ve Rum muhataplarına destek belirttiklerini, Rum milletvekillerinin ise Türkiye’ye kolektif baskı yapılmasını istediklerini ekledi.

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