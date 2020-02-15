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Din Adamları Ortak Bildiri İle Ortak Çağrı Yaptı

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Din Adamları Ortak Bildiri İle Ortak Çağrı Yaptı
Din Adamları Ortak Bildiri İle Ortak Çağrı Yaptı

“Kıbrıs’ın Dini Liderleri Arasında Diyalog Ofisi”nin (RTCYPP) 10’uncu kuruluş yıldönümü nedeniyle dün İsveç Büyükelçiliği himayesinde bir araya gelen 5 din adamının ortak bir beyana imza attığı haber verildi.
Haravgi’nin haberine göre, din adamları ortak bildirilerinde; “barış ve güven kültürü inşa etmeyi sürdürme ve herkes için din özgürlüğünün ileri götürülmesini destekleme kararlılığını dile getirdi.

Din adamlarının 1974 sonrasında ilk kez 10 yıl önce bir araya gelerek birbirlerini dinlemeye,  dini veya inanç özgürlüğün geliştirilmesi çabasını desteklemede işbirliğine, yaraların sarılmasına ve toplumların dostluğuna katkı koymaya başladıklarına işaret edilen açıklamada zorluklara rağmen, Kıbrıs’taki toplumlar arasında iletişim ile güven işlenebileceği görüşüne yer verildi.

Ortak açıklamada herkese, Ada’nın dinî mirasının korunmasına ve herkes için dini özgürlüğün ileri götürülmesine katkı, siyasi liderliğe din adamlarının barış jestine ve dinî gereklerin kesintisiz yerine getirilmesi çağrısına destek ve uluslararası topluma da insan haklarına saygı mesajlarına destek vererek din adamlarının barış inşasındaki rolünü tanımaya devam etme çağrısı yapıldı.

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