DİN-GÖR-DER "Alsancak ilkokulu öğretmen için kınama"

4 Mart 2023 Cumartesi yerel bir gazetenin haberine göre Girne Alsancak ilkokulunda ezan okunduğu esnada bir öğrencinin “Aziz Allah” demesi üzerine Ersen Lord isimli öğretmenin

Allah yok deyip, ekmeği yere atıp üzerine basmak sureti ile varsa Allah beni çarpardı dediği iddia edilmektedir. Eğitim yuvasında böyle çirkin bir davranışı din görevlileri olarak kınıyoruz.

Bu ve benzeri davranışların bir eğitimciye yakışmadığını bilinmesini isteriz.

Müslüman bir kimliğe sahip Kıbrıs Türk toplumunun inancına yapılan bu saldırı kabul edilemez. Konu hakkında açılan soruşturmanın takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz.