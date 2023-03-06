  • BIST 5.283,10
  • Altın 1126.821
  • Dolar 18.9043
  • Euro 20.136
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKABingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem

DİN-GÖR-DER "Alsancak ilkokulu öğretmen için kınama"

» »
DİN-GÖR-DER "Alsancak ilkokulu öğretmen için kınama"
DİN-GÖR-DER "Alsancak ilkokulu öğretmen için kınama"

4 Mart 2023 Cumartesi yerel bir gazetenin haberine göre Girne Alsancak ilkokulunda ezan okunduğu esnada bir öğrencinin “Aziz Allah” demesi üzerine Ersen Lord isimli öğretmenin

Allah yok deyip, ekmeği yere atıp üzerine basmak sureti ile varsa Allah beni çarpardı dediği iddia edilmektedir.  Eğitim yuvasında böyle çirkin bir davranışı din görevlileri olarak kınıyoruz.

Bu ve benzeri davranışların bir eğitimciye yakışmadığını bilinmesini isteriz.

Müslüman bir kimliğe sahip Kıbrıs Türk toplumunun inancına yapılan bu saldırı kabul edilemez. Konu hakkında açılan soruşturmanın takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıbrıs Türk 'ünün gücü...06 Mart 2023 Pazartesi 08:30
  • Şubat enflasyonunu yüzde 4,6505 Mart 2023 Pazar 21:56
  • Yusuf Bölüm hayatını kaybetti05 Mart 2023 Pazar 21:48
  • Tomris Çoban yaşamını yitirdi05 Mart 2023 Pazar 21:27
  • Sağlık Bakanlığı yasal süreci tamamlayıp kayıt altına giren işletmelerin listesini yayımladı05 Mart 2023 Pazar 19:02
  • Veteriner Dairesi uyardı!05 Mart 2023 Pazar 18:43
  • CTP'den Hükümete AKSA eleştirisi!05 Mart 2023 Pazar 18:34
  • Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ağaçlandırma faaliyetlerine devam ediyor05 Mart 2023 Pazar 17:17
  • “Deprem Felaketimiz Olmasın” Konulu Panel Düzenlendi05 Mart 2023 Pazar 16:26
  • Biyologlar Derneği: Ücretsiz HPV aşısı herkesin hakkıdır05 Mart 2023 Pazar 15:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti