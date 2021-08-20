  • BIST 1.439,390
  • Altın 488,15
  • Dolar 8,4900
  • Euro 9,9000
  • Lefkoşa 39 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 37 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAPazarcılar Birliği Asya Bebeğin Tedavisi İçin Bağışta Bulundu

Din Gör-Sen Başkanı Çakır, Trabzon’da Temaslarda Bulundu

» »
Din Gör-Sen Başkanı Çakır, Trabzon’da Temaslarda Bulundu
Din Gör-Sen Başkanı Çakır, Trabzon’da Temaslarda Bulundu

Türkiye’de bulunan Din Görevlileri Sendikası (Din Gör-Sen) Genel Başkanı Süleyman Çakır, Trabzon ilinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.  

din-gor-sen-trabzon-(2).jpeg
Din Gör-Sen’den yapılan açıklamaya göre, Çakır, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyük Şehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon Müftüsü Osman Aydın ve Araklı Belediye Başkan Recep Çebi’yi ziyaret etti.

din-gor-sen-trabzon-(3).jpeg
Çakır’a ziyaretlerinde, Araklı Erenler Kur'an Kursu Yöneticisi Halil Öksüzali eşlik etti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTAMS’tan Ticaret Odası Başkanı Deniz’e Kınama20 Ağustos 2021 Cuma 14:37
  • KTOEÖS’ten Milli Eğitim Bakanlığı’na Eleştiri20 Ağustos 2021 Cuma 14:14
  • Cumhurbaşkanı Tatar, “Caretta Caretta Şenliği”ne Katıldı20 Ağustos 2021 Cuma 14:11
  • Atatürk Öğretmen Akademisi Giriş Sınavı Yarın Yapılıyor20 Ağustos 2021 Cuma 14:10
  • "Japonya Sovyetlere karşı biyolojik savaş planladı"20 Ağustos 2021 Cuma 14:02
  • Anastasiadis, Akıncı’nın Yenidüzen’e Verdiği Demeci Yorumladı20 Ağustos 2021 Cuma 13:44
  • UNICEF: 1 Milyar çocuk ‘aşırı risk’ altında20 Ağustos 2021 Cuma 12:31
  • Dana: Ya UBP'den ya da Bağımsız Adayım20 Ağustos 2021 Cuma 12:24
  • Rusya’da korkutucu sayılar: 785 insan Covid-19’dan öldü20 Ağustos 2021 Cuma 12:21
  • UNICEF’ten dikkat çeken rapor: İklim krizi bir çocuk hakları krizidir20 Ağustos 2021 Cuma 12:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti