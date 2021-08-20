Din Gör-Sen Başkanı Çakır, Trabzon’da Temaslarda Bulundu

Türkiye’de bulunan Din Görevlileri Sendikası (Din Gör-Sen) Genel Başkanı Süleyman Çakır, Trabzon ilinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.
Din Gör-Sen’den yapılan açıklamaya göre, Çakır, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyük Şehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon Müftüsü Osman Aydın ve Araklı Belediye Başkan Recep Çebi’yi ziyaret etti.
Çakır’a ziyaretlerinde, Araklı Erenler Kur'an Kursu Yöneticisi Halil Öksüzali eşlik etti.
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