  • BIST 1.549
  • Altın 417,590
  • Dolar 7,6345
  • Euro 9,0864
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKA4005 test, 8'i yerel 19 pozitif vaka

Din Gör-Sen Başkanı Süleyman Çakır'dan Miraç kandili Mesajı

» »
Din Gör-Sen Başkanı Süleyman Çakır'dan Miraç kandili Mesajı
Din Gör-Sen Başkanı Süleyman Çakır'dan Miraç kandili Mesajı

Din Gör-Sen Başkanı Süleyman Çakır'dan Miraç kandili Mesajı:

10 Mart 2021 Çarşamba gününü Perşembeye bağlayan gece (yarın akşam), müstesna zaman dilimi olan bir Miraç Kandiline daha ulaşmış olacağız

Yüce Allah’ın Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.)’i ilahi vahye muhatap ettiği, İslam dininin direği olan günde beş vakit namazın farz kılındığı gecede olan Miraç gecesi, Peygamberimizin üstün makamlara yükselişi ve Allah’ın yüce katına kabul edilişi olayıdır. İnananlar olarak, “Allah’a şirk koşanlar dışındakilerin affedilebileceklerinin vad edilmiş olduğu bu gecede Yüce Rabbimize yönelmeli, O’ndan af ve bağışlanma talep etmeliyiz.

Koronavirüs salgınının bir yılı aşkın süredir insanlığı kıskacına aldığı, her geçen gün gün bir çok insanın hayatının daha da zorlaştığı bu zorlu günleri, ekonomik açıdan sıkıntıya girmiş olan insanları gözeterek, onların sıkıntılarını gidermek için çaba sarf ederek değerlendirmeli, Allah’ın lütfettiği sayısız nimetlere, sağlık ve afiyete şükretmeli,  bu salgın illetin tez zamanda ortadan kalkması için dua etmeliyiz.

Bu vesileyle, halkımızın, milletimizin ve İslam aleminin nice Miraç gecelerine huzur ve sağlık içerisinde kavuşmasını Yüce Allah'tan niyaz eder, Miraç Kandilinin ülkemiz, milletimiz, İslam alemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını dilerim.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTTB Tıp Haftası açılışı münasebetiyle basın açıklaması yaptı09 Mart 2021 Salı 12:11
  • Cumhurbaşkanı Tatar:Türkiye’nin garantörlüğü ile Türk askerinden vazgeçilemez09 Mart 2021 Salı 11:55
  • Anadolujet'ten KKTC Uçuşlarına Özel Kampanya09 Mart 2021 Salı 11:34
  • Sibel Tatar yılın kadını seçildi09 Mart 2021 Salı 11:29
  • Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Perşembe Günü Toplanacak09 Mart 2021 Salı 10:59
  • Sağlık Bakanı Üstel, Baf Direnişi’nde yaşamını yitirenleri andı09 Mart 2021 Salı 10:55
  • Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu Ankara’da temaslar yapıyor09 Mart 2021 Salı 10:48
  • Sol Hareket Gençlik Komitesi Kurulu09 Mart 2021 Salı 10:47
  • Lefke'de elektrik kesintisi yapılacak09 Mart 2021 Salı 10:02
  • Kıbrıs açıklarında göründü! Suudiler F-15 jetlerini yolluyor09 Mart 2021 Salı 09:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti