Din Gör-Sen Başkanı Süleyman Çakır'dan Miraç kandili Mesajı:

10 Mart 2021 Çarşamba gününü Perşembeye bağlayan gece (yarın akşam), müstesna zaman dilimi olan bir Miraç Kandiline daha ulaşmış olacağız

Yüce Allah’ın Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.)’i ilahi vahye muhatap ettiği, İslam dininin direği olan günde beş vakit namazın farz kılındığı gecede olan Miraç gecesi, Peygamberimizin üstün makamlara yükselişi ve Allah’ın yüce katına kabul edilişi olayıdır. İnananlar olarak, “Allah’a şirk koşanlar dışındakilerin affedilebileceklerinin vad edilmiş olduğu bu gecede Yüce Rabbimize yönelmeli, O’ndan af ve bağışlanma talep etmeliyiz.

Koronavirüs salgınının bir yılı aşkın süredir insanlığı kıskacına aldığı, her geçen gün gün bir çok insanın hayatının daha da zorlaştığı bu zorlu günleri, ekonomik açıdan sıkıntıya girmiş olan insanları gözeterek, onların sıkıntılarını gidermek için çaba sarf ederek değerlendirmeli, Allah’ın lütfettiği sayısız nimetlere, sağlık ve afiyete şükretmeli, bu salgın illetin tez zamanda ortadan kalkması için dua etmeliyiz.

Bu vesileyle, halkımızın, milletimizin ve İslam aleminin nice Miraç gecelerine huzur ve sağlık içerisinde kavuşmasını Yüce Allah'tan niyaz eder, Miraç Kandilinin ülkemiz, milletimiz, İslam alemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını dilerim.