  • BIST 1.440
  • Altın 512,427
  • Dolar 8,5418
  • Euro 10,3455
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAİsrail'de yeni dönem!

Din GÖR- SEN Başkanı Süleyman Çakır'ın Akkule’ye Bayraklarımızın Asılmasına Yönelik Red Kararı Tartışmalarına İlişkin Açıklaması.

» »
Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nca Gazimağusa’da Akkule'ye bayrağımızın asılmasına ilişkin alınan red kararını esefle karşılıyoruz.
Din GÖR- SEN Başkanı Süleyman Çakır'ın Akkule’ye Bayraklarımızın Asılmasına Yönelik Red Kararı Tartışmalarına İlişkin Açıklaması.

Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nca Gazimağusa’da Akkule'ye bayrağımızın asılmasına ilişkin alınan red kararını esefle karşılıyoruz.

Bizim anlayışımıza göre bayrak; milletimizin onurunu, imanını, sevinçlerini, kederlerini ve tüm hatıralarını geçmişten günümüze taşır, bizi biz yapan ne varsa tamamını istisnasız temsil ve sembolize eder.

Bizler, bayraklarımıza her baktığımızda Bedir'i, Malazgirt'i, Çanakkale'yi, Kurtuluş Savaşını, Kanlı Noel'i, Muratağa, Atlılar, Sandallar, Taşkent'i Hocalıy'ı ve Srebrenitsa'yı hatırlar, bizi boğmaya, temsil ettiğimiz değerleri yok etmeye and içenlere karşı bedenini siper eden gözü pek, imanı sağlam ecdadımızın özgürlük aşkı, onur ve imanına tekrar tekrar şahitlik ederiz.      Bu nedenlerle, sadece devlet kurumlarına değil, evlerimizin balkonuna, odamızın duvarına, işyerimizin girişine, ibadethanelerimize bayrak asarız.

Bütün bu gerçekler apaçık ortadayken, alternatif bir yöntem göstermeden verilen ve halkımızın tepkisine neden olan, ülkemizle ilgili yanlış kanaatlerin oluşmasına neden olma potansiyeli taşıyan, Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun red kararını doğru bulmadığımızı da belirtmek isteriz.

Bu çerçevede toplumda bayrak üzerinden yürütülen tartışmalara son verecek girişimlerin yapılacağına, ilerde benzer tabloların yeniden ortaya çıkmaması için gerekli tedbirlerin alınacağına inanıyoruz.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Klasikler Mağusa’yı salladı12 Haziran 2021 Cumartesi 08:51
  • Geçitkale yasta10 Haziran 2021 Perşembe 20:27
  • Bağımsızlık Yolu’ndan Açıklama10 Haziran 2021 Perşembe 18:05
  • Bağımsızlık Yolu: Akkule'de beton zeminin yarattığı tahribat hemen düzeltilmeli10 Haziran 2021 Perşembe 17:53
  • Taşınmaz Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Akkule’ye İki Bayrak Direğini Reddetti10 Haziran 2021 Perşembe 14:09
  • Bayrak dikilmesi kararı iptal!10 Haziran 2021 Perşembe 12:13
  • Mağusa ağıllar bölgesinde yangın çıktı! 3 kişi tutuklandı!09 Haziran 2021 Çarşamba 21:59
  • Tatar Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti09 Haziran 2021 Çarşamba 18:49
  • Gazimağusa Belediyesi İsmet İnönü Bulvarı 2. Etap Düzenleme Projesi’nin İhale Sözleşmesi İmzalandı09 Haziran 2021 Çarşamba 16:30
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Gazimağusa Belediyesini Ziyaret Etti09 Haziran 2021 Çarşamba 15:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti