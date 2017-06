Din-Gör-Sen Bayram mesajı yayımladı

Din Görevlileri Sendikası (Din-Gör-Sen) bayram atmosferine yıllardır dünyanın kan gölüne çevrildiği gerçeğiyle girdiklerini; dünyada başta gelir dağılımı olmak üzere her alandaki adaletsizliklerin hat safhaya ulaştığını kaydetti.

Sendika, patlayan her bombanın insanlıktan bir parça götürdüğünü, öldürülen her canın, ızdırap çeken her bireyin ufukları daha da kararttığını, insanlığı karanlığa sürüklediğini görmeye mecbur olunduğunu vurguladı.

Din-Gör-Sen Başkanı Süleyman Çakır Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çakır mesajında, “Yıllardır olduğu gibi bu Ramazan Bayramı sabahına da, patlayan silahların, bomba seslerinin bayram namazına çağıran sedalarla karıştığı, kan ve gözyaşı içerisinde giren yığınla Müslümanın varlığının bilincinde, içimizde derin bir hüzünle giriyoruz” dedi.

Çakır mesajına şöyle devam etti:

“Neredeyse asırlardır sevinç ve mutlulukla bayram yapmaya hasret kalmış, savaş ve sefilliğin her kademesini içselleştirmiş, fukaralık bataklığında bayram geçiren milyonların varlığını unutmayalım. Rengi, dini, ırkı, coğrafyası ne olursa olsun acının her insanı aynı şekilde etkilediği bilinciyle, mazlumların acılarının dinmesi için elimizden geleni yapalım, onların da mutluluk ve sevinçten bizim anladığımız anlamı çıkarması için çaba harcayalım. En azından mazlumları hatırlayıp dua edelim”

Çakır mesajında herkesin bayramını da kutladı.