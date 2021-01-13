DİN-GÖR-SEN Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş İçin Anma Mesajı Yayımladı

Din Görevlileri Sendikası (DİN-GÖR-SEN) Başkanı Süleyman Çakır, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ölüm yıldönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı, Denktaş’ı minnet ve rahmetle andıklarını kaydetti.

Hayatını Kıbrıs davasına adayan büyük bir devlet adamı, Türk dünyasının gönlünde taht kurmuş büyük bir lider olarak tarihe mal olan Denktaş’ın örnek bir kişi olduğunu vurgulayan Çakır, “Cumhuriyetimizin kurucusu ve liderimiz Rauf Raif Denktaş daima hatırlanacak ve asla unutulmayacaktır” dedi.