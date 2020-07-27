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Din Gör Sen taziye mesajı yayımladı

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Din Görevlileri Sendikası (Din Gör-Sen), KKTC’ye gelmekte olan askerlerin geçirdiği trafik kazası vesilesiyle taziye mesajı yayımladı.
Din Gör Sen taziye mesajı yayımladı

Din Görevlileri Sendikası (Din Gör-Sen), KKTC’ye gelmekte olan askerlerin geçirdiği trafik kazası vesilesiyle taziye mesajı yayımladı.

Din Gör-Sen Başkanı Süleyman Çakır, KKTC’ye asker taşıyan otobüsün kaza geçirmesi ve 5 askerin ölmesiyle ilgili yayımladığı taziye mesajında, “İçimizi sızlatan bu elim kaza neticesinde şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar dilerim” dedi.

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