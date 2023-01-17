Din Gör Sen’den Ahmet Ünsal'a eleştiri

Din Gör Sen Genel Başkanı Cengiz İşkey, son günlerde bazı yazılı ve görsel basında Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal’ın Gazi Mağusa’da bir konferansta kadın cemaate yönelik konuşması üzerinden başlatılan tartışmayı üzüntüyle takip ettiklerini belirtti.

Yaptığı yazılı açıklamada, İslam dininin ferdin ve toplumun huzurlu, mutlu olmasını amaç edindiğini kaydeden İşkey, emir ve yasaklardaki amaçların en önemlisinin de toplumun barış ve selameti için olduğunu ifade etti.

Kadını sadece belirli amaçlara indirgemenin akıl, mantık ve din dışı olduğunu kaydeden İşkey, toplumun önünde olanların, kurum idare edenlerin toplumun infialine sebep olacak eylem ve söylemlerden kaçınması gerektiğini, sözlerinin iyi niyetle söylenmiş olsa dahi, nerelere gideceğini iyi bilmek durumunda olduklarını vurguladı.

“Sorumluluk mevkiinde olanlar yaşadığı toplumunda kültür ve sosyolojik yapısını da iyi bilmeli ve ona göre davranmalıdırlar.” diyen İşkey, ayrıca bir söylemi bahane ederek dini ve inananları zan altında bırakmak, fırsatçılık yapmak, içindeki kin ve nefreti ortaya koyarcasına linç kampanyasına dönüştürmenin de uygun bir davranış olmadığını anlattı.

Bu tür tartışmaların toplumun kendi iç barışına zarar verdiği gibi, KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki gönül köprüsünü zedeleyeceğini savunan İşkey, Din İşleri Başkanı üzerinden kuruma ve dine yapılan tüm saldırıları kınadıklarını belirtti ve herkesi sorumluluk içerisinde davranmaya davet etti.