Din Gör-Sen'in Ramazan Bayramı mesajı:

Mübarek üç ayların son ayı olan Ramazan ayını da tamamlayarak bir Ramazan Bayramına daha yarın ulaşmış olacağız.

Bayramlarımız karşılıklı sevgi ve saygının teyit edildiği, kişiler arası iletişimde nezaketin had safhaya çıktığı, kederlerimizi paylaşarak hafiflettiğimiz, coşku ve sevinç günlerdir. Bayramlar, aslında, ta ilk insan Hz. Âdem’den bu yana insanoğlunun güzellik adına biriktirdiği ne varsa, birbiriyle bilerek ve isteyerek paylaştığı günler olmuştur. Başka bir ifadeyle insanlığın kültürel tarihinin ortak bir özeti gibidir. Bu nedenledir ki, Bayram kelimesini duyduğumuzda içimiz neşe ve coşkuyla dolmakta, iç dünyamızda ayrı bir aydınlanma, benliğimizle adapte ayrı bir huzur atmosferi oluşmaktadır.

Ramazan Bayramı Sabahına, patlayan silahların, bombaların gölgesinde kan ve gözyaşı içerisinde giren milyonlarca insan var. Ezilen, canına, namusuna, malına kastedilen milyonların olduğunu bilmek geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda içimizde burukluğa sebep olmakta, bayram sevincini yaşamamıza engel olmaktadır. Bu manzara karşısında hem İslami hem de insani yükümlülüklerimizi yerine getirememenin ağırlığı altında bocalıyor, onlarca yıldır bayramlarımızı, içimizde acı, kalbimizde sızıyla geçiriyoruz. Yarın bir bayramı daha mazlumların, öksüzlerin, yoksulların ıstırap çeken insanların durumunu tahayyül ederek, onlarla duygudaşlık yaparak geçireceğiz.

Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Sizden biriniz kendisi için istediğini mümin kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz.” Bu hadisi şerifin ortaya koyduğu gerçekten hareketle, ülkelerindeki işgaller ve savaş nedeniyle her dakika ölüm korkusuyla yaşayan kardeşlerimizi hiçbir zaman unutmadık. İbadet ederken üzerlerine kurşun yağan insanların yaşadıkları acıyı bizler de aynını yaşıyormuşçasına belleklerimize mıhladık. Onların da mutluluk ve sevinçten bizim anladığımız anlamı çıkarması için mümkün olan her şeyi yapmak bir inanan olarak, değer yargılarına saygılı bir insan olarak hepimizin borcudur, görevidir.

Bu vesileyle, milletimizin, vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın ve İslâm Âleminin Bayramını kutlar, insanlığa huzur getirmesini, savaş, kan ve gözyaşının durmasına vesile olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ederim. Süleyman Çakır

Başkan