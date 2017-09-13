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Din Görevlileri Birliği, Talip Atalay’ın görevden alınma girişimine karşı çıktı

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Din Görevlileri Birliği, Talip Atalay’ın görevden alınma girişimine karşı çıktı
Din Görevlileri Birliği, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ü, Din İşleri Başkanı Talip Atalay’ı görevden alma girişimini yeniden gözden geçirmeye çağırdı.

Din Görevlileri Birliği Yönetim Kurulu adına yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün Talip Atalay’ı görevden alma  girişiminin yanlış bilgilendirmeden kaynaklandığının tahmin edildiği kaydedildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Başbakanımızın bu talebiyle ilgili Cumhurbaşkanımızın değerlendirmeleri ise, camiamızca vicdanın, aklın ve adaletin sesi olarak yorumlanmıştır.

Gördüğümüz kadarıyla geniş halk kitlelerinde aynı şekilde olumlu etki yapmıştır. Cumhurbaşkanımızın tabiriyle ayak kaydırma amaçlı faaliyetler maalesef ülkemizde sıkça yaşanmaktadır. Yazının yazılması bir tarafa, daha Cumhurbaşkanına yazı ulaşmadan basına sızdırılması da zaten ayak kaydırma tespitini doğrulamaktadır.”

Bazı çevrelerin, “Bizden biri Müftü olsun” söylemlerinde bulunduğu da kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“İslam dini, evrensel değerler, Kıbrıs tarihi ve ülke gerçekliği ile çelişen, birlik ve beraberliğimizi tehdit eden son derece yanlış, tehlikeli, talihsiz bir teşebbüs.  Din Görevlileri Birliği olarak bizim öncelikli hedeflerimizden birisi etnik, coğrafi ayrımların ayrışma/çatışma nedeni olmasının önüne geçmek olmuştur.”

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