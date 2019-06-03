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Din Görevlileri Derneği Başkanı İnik, Şeker Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı

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Din Görevlileri Derneği Başkanı İnik, Şeker Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı
Din Görevlileri Derneği Başkanı İnik, Şeker Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı

KKTC Din Görevlileri Derneği Başkanı Gökan İnik, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Bayramlar, manevi kıymetinin yanında bizi biz yapan hasretlerimizi pekiştirdiğimiz, birlik ve beraberliğimizi perçinlediğimiz, kardeşlik iklimini derinden teneffüs ettiğimiz müstesna sevinç günleridir” dedi.

İnik’in mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Bütün Müslümanların hasretle beklediği, yenilendiği, iç dünyasını tazelediği rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan Ramazanı nihayetlendirerek bir bayrama kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Bizleri bir bayrama daha eriştirdiği için rabbimize sonsuz şükürler olsun.

Müminler için manevi bir eğitim ayı olan Ramazan ayı, Müslümanların hayatına her yönden huzur, bereket, birlik beraberlik, yardımlaşma ve kucaklaşma getiren mübarek bir aydı. Bu mübarek ayda elde ettiğimiz kazanımları hayatımıza aktarmalıyız. Bayramlar kardeşliktir, hoşgörüdür, sevinçlerimizi, mutluluklarımızı paylaşarak kucaklaşmaktır. Bu vesile ile özelikle sosyal medyanın da artığı çağımız’da bayram kutlama mesajlarından ziyade eş dost ve akrabalarımızı ziyaret edip aile bağlarını, birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirip yeniden bir olmayı, iri olmayı ve diri olmayı hedeflemeliyiz.

Bayram sabahı camilerimizde bir araya gelen, aynı iman ve heyecanı taşıyan toplulukları yüce Allah rahmetiyle kuşatır, dileklerini kabul eder. Bayram sevincini paylaşarak çoğalttığımız bu mübarek gün vesilesiyle en yakın hane halkımız başta olmak üzere, yaşlılarımızı, şehit ailelerimizi, gazilerimizi asla ihmal etmeyip istikbalimizin ışığı çocuklarımızı sevindirelim. Unutmamak gerekir ki birbirimize dost elimizi uzattığımız, küskünlüklerin nihayet bulduğu, kucaklaşarak, hayır duası alarak geçirdiğimiz bayramlar bizlere İslâm’ın barış ve esenlik dolu çağrısının bütün sayfalarını açar.”

İnik, tüm halkın Ramazan bayramını kutlayarak, barış ve huzur içinde bir bayram geçirmelerini diledi.

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