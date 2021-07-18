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Din Görevlileri Derneği: “Bayram Sevincini Yardıma Muhtaç Olanlara Yardım Elimizi Uzatarak Paylaşalım.."

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KKTC Din Görevlileri Derneği,  bayram sevincin;i yardıma muhtaç insanlara yardım elini uzatarak paylaşma çağrısında bulundu.
Din Görevlileri Derneği: “Bayram Sevincini Yardıma Muhtaç Olanlara Yardım Elimizi Uzatarak Paylaşalım.."

KKTC Din Görevlileri Derneği,  bayram sevincin;i yardıma muhtaç insanlara yardım elini uzatarak paylaşma çağrısında bulundu.

Dernekten yapılan açıklamada, “Bayramlar sevinç ve neşe günleridir. Bu bayram hep birlikte sevincimizi Covid-19 pandemi sürecinde yardıma muhtaç olanlara yardım elimizi uzatarak paylaşalım. Ülkemizde son günlerde artan vaka sayılarını da hesaba katarak, bayramlaşma ve ziyaretlerimizde maske, mesafe ve temizlik kurallarına mutlaka riayet edelim” ifadeleri kullanıldı.

Din Görevlileri Derneği Başkanı Gökan İnik, yayımladığı mesajda, “Bize sevgimizi, birlik ve beraberliğimizi gösterme fırsatı veren yeni bir Kurban Bayramı’nı milletçe idrak etmenin mutluluğu ve coşkusunu yaşatan Rabbimize sonsuz şükürler olsun” dedi.

İnik, Arife günü sabah namazıyla başlayan ve bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar süren teşrik tekbirlerinin unutulmaması gerektiğini hatırlatarak, İslam için önemli bir ibadet olan kurbanların, eziyet vermeden ehil kişilere kestirilmesi, kurban kesildikten sonra kurban kesim yerinin dezenfekte edilip, artık ve sakatatlarıyla çevrenin kirletilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

 İnik, mesajına şöyle devam etti:

“Kurban Bayramı’nın bu yıl 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’na denk gelmesi ile toplum olarak 20 Temmuz sabahına çifte sevinç ile uyanacağız. Bu vesile ile tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnet ile yad eder, gazilerimize ise Rabbimden sağlık ve afiyetler dilerim.

Tüm halkımızın da Kurban Bayramı`nı ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlar, barış ve huzur içinde bir bayram geçirmelerini dilerim.”

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