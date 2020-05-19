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Din Görevlileri Derneği’nden Kadir Gecesi Mesajı

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Din Görevlileri Derneği’nden Kadir Gecesi Mesajı
Din Görevlileri Derneği’nden Kadir Gecesi Mesajı

Din Görevlileri Derneği, bugünü yarına bağlayan gecenin Mübarek Kadir gecesi olduğuna dikkat çekerek, “Kadir gecesi Yüce kitabımız Kuran-ı Kerimin ifadesi ile ‘Bin aydan daha hayırlı’ olan mübarek bir gecedir” dedi.

Dernek Başkanı Gökan İnik yayımladığı mesajda, Kadir Gecesini bu derece yücelten sebeplerden birinin, karanlığın yerine aydınlığı, cehaletin yerine bilimi, savaşın yerine barışı, şiddet ve zulmün yerine hukuk ve adaleti, kin ve nefretin yerine sevgi ve hoşgörüyü öneren Kur'an-ı Kerim'in, bu geceden itibaren insanlığın ufuklarını aydınlatmaya başlamış olması olduğunu kaydetti.

İnik şöyle devam etti:

“Yüce Allah, bu geceyi Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatıyor: ‘Doğrusu, biz Kur'an-ı Kadir Gecesinde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. O gece, melekler ve Cebrail, Rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece, tan yeri ağarıncaya kadar süren bir esenliktir.’ (Kadir,1-5). Kur'an, insanın zulme uğradığı, mazlumların hak arama yollarının bulunmadığı, insani ve ahlaki değerlerin fütursuzca çiğnendiği, zorbalık ve vahşetin hüküm sürdüğü bir dönemde; insanlığın ufkunda bir ışık gibi belirmiş, getirdiği ahlâk ve erdem ilkeleriyle her türlü insanlık dışı uygulamalara son vermiştir. İnsana gerçek değerini bahşetmiş ve onu layık olduğu seviyeye yükseltmiştir. Günümüzde Müslüman toplumların karşı karşıya olduğu problemlerin de çoğu, Kuran'ın bildirdiği evrensel ilkelerden uzaklaşmaktan kaynaklanmaktadır. Bu problemlerden kurtulmanın çaresi, Kuran'ın bildirdiği evrensel ilkeleri gaye edinip, bütün insanlığı kucaklayacak, hak, adalet ve merhamet duygularının insanlığın vicdanında yeniden hâkim kılmayı sağlamaktır.”

Bu gecede en büyük temennilerinin indirilen Kur’an-ı Kerimin gerçek manası ile anlaşılması olduğunu ifade eden İnik, Korona virüs (covit-19) sebebi ile devletin almış olduğu önlemlerden dolayı camilerde bu mübarek geceyi ihya etmemenin hüznünü yaşarken bir yandan da yeni alınan kararlarla 24 Mayıs itibarı ile ibadethanelerin açılacak olmasının sevindirici olduğunu kaydetti.

İnik, “Din İşleri Başkanlığımızın alacağı önlem ve düzenlemelerle inşallah Bayram namazımızı camilerimizde eda edebileceğiz” ifadesini de kullandı.

İnik şöyle devam etti:

“Evlerimizde ihya edeceğimiz bu mübarek gece kendimiz ve tüm insanlık için dua edelim. Paylaşmanın ve yardımlaşmanın adı olan bu mübarek ramazan ayının son günlerini yaşarken etrafımızda ihtiyaç sahiplerine bu sıkıntılı günlerde mutlaka fitrelerimizi ve yardımlarımızı ulaştıralım. Tüm halkımızın mübarek kadir gecesini kutlar özelde bizlere genelde ise tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ederim.Bu vesile ile aynı güne denk gelen 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramının 101’nci yılını kutlar, Türk milletinin istiklal ve milli egemenlik yolunun taşlarını döşeyen aziz ecdadımızı bir kez daha rahmet ve minnet ile anıyoruz.”

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