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Din Görevlileri Derneği’nden Karikatür Kınaması

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Din Görevlileri Derneği’nden Karikatür Kınaması
Din Görevlileri Derneği’nden Karikatür Kınaması

Din Görevlileri Derneği, “Avrupa” gazetesinde yer alan bir karikatürü, “saygısızca ve ahlaktan yoksun bir paylaşım” olarak niteleyerek kınadı.

Dernekten yapılan açıklamada, gazete eleştirilerek, “İslam’a ve Kıbrıs Türk halkının inanç ve kutsalına alenen saldırmanın, saygısızlık yapmayı gelenek haline getirildiği” iddia edildi.

“Basın kisvesi” altında, din ve vicdan özgürlüğünü ayaklar altına almanın “basın özgürlüğü olmaması gerektiği” belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Basın özgürlüğü kişi ya da kurumlara hakaret etme özgürlüğü değildir… Tamamen ahlaktan ve edepten yoksun bu karikatürün, halkımızın bu gece idrak edeceği Regaip Kandili öncesi paylaşılması da manidardır… Her defasında İslam dinine hakaret ederek gündeme gelmeyi ya da gündemde kalmayı amaç edinen bu gazete ve onun temsil ettiği zihniyeti şiddetle kınıyoruz… Bu kişiler hakkında devletimizin hukukçularını ve savcılarını göreve davet ediyoruz.”

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