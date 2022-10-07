Din Görevlileri Derneği'nden Mevlit Kandili Açıklaması

Konu: Mevlit Kandili, Camiler ve Din Görevlileri Haftası

07 Ekim Cuma gününü Cumartesi’ye bağlayan gece Mübarek Mevlit Kandil’idir. Her yıl Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (S.A.S) dünyaya teşrifi Mevlid Kandili olarak idrak ediliyor.

Peygamber Efendimizin dünyaya gelişi, insanlık tarihinin en önemli ve en şerefli olayıdır. Hayatının her noktası, her anı bizlere örneklik teşkil etmektedir.

O, Yüce Allah’ın insanlığa gönderdiği son peygamber ve bütün insanlığın rehberidir.

Mevlit Kandili; Sevgili Peygamberimizin getirmiş olduğu ilahi mesajı anlamak, ortaya koymuş olduğu eşsiz ahlakını özümsemek, için bulunmaz bir fırsattır.

“Kendiniz için istediğinizi Müslüman kardeşiniz için de istemedikçe mükemmel şekilde iman etmiş olamazsınız.” buyuran Peygamber efendimizin hayatını okumaya ve anlamaya, O'nun engin sevgi ve hoşgörüsüne, insanlığa sunduğu rol modelliğine ve rehberliğine olan ihtiyacımız her zamankinden fazladır.

Peygamberimizin dünyaya teşrif ettiği bu mübarek gecede, Mevla'nın sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden ve gönüllere umutla huzuru dolduran o yüce rahmetinden hepimizin faydalanmasını dilerim.

İçinde bulunduğumuz 1-7 Ekim haftası ayrıca Camiler ve Din Görevlileri Haftasıdır. Camiler yer yüzünde Allahlın evleri ve milli birlik ve bütünlüğümüzün de teminatıdır. Bu kutsal mabetlerde görev icra eden din görevlileri ise toplumun manevi inşasında çok önemli görev yürütmektedirler. Bu vesile ile tüm din görevlilerimize hayırlı hizmetler yapmalarını yüce rabbimden niyaz ediyorum. Emekli olan din görevlilerimize yüce Mevla’dan sağlık, ahirete irtihal edenlere ise rahmet diliyorum.

Sevgili Peygamberimizin dünyayı şereflendirmesinin yıl dönümü olan Mevlid kandilinin bütün insanlığa rahmet ve huzur getirmesini Yüce Mevla'dan niyaz eder, bütün İslam âleminin ve halkımızın Mevlid Kandil’ini tebrik eder; birliğimize, beraberliğimize ve hayırlara vesile olmasını temenni ederim.