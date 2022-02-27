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Din Görevlileri Derneği'nden Miraç Kandili Mesajı

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Din Görevlileri Derneği'nden Miraç Kandili Mesajı
Din Görevlileri Derneği'nden Miraç Kandili Mesajı

Bu gece mübarek Miraç Kandilidir. Cenab-ı Hak, insanlara sonsuz rahmet ve şefkatinin bir eseri olarak belirli vakitlere ayrı bir önem atfetmiştir. Bu vakitlerden biri ise içinde bulunduğumuz ve Üç Ayların birincisi olan Recep ayının 27. Gecesi olan Miraç gecesidir.

Miraç daralan, sıkılan gönüllere açılan bir rahmet kapısıdır. Miraç; Hz. Muhammedîn (s.a.s) insanlığı İslam’a davet sürecinin en zor yıllarında, bir gece Mescid-i Haramdan, Mescidi Aksa ’ya oradan da zaman ve mekân sahibi, Yüce Mevla’nın sonsuz ayet ve kudretini müşahede etmek için yaptığı manevi ve ulvi bir yolculuktur. Bu yolculuk yüce kitabımız Kuran-ı Kerimde şöyle ifade edilir. “Bir gece, kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu Mescid-i Harâm'dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir; O, gerçekten işitendir, görendir.” (isra/1)

Miraç hadisesi Peygamber efendimizin 63 yıllık çileli hayatının en zorlu ve çetin döneminde vuku bulmuştur. Bu yolculuk bize hak bildiğimiz yolda sabretmeyi, yılmamayı ve Allah´a tevekkülü anlatır.

Bu yolculuk pek çok ilahi hikmet ve bereketi içinde barındırır. Günde beş kez ilahi huzura çıktığımız, dua ve niyazlarımızla Rabbimize yöneldiğimiz, Peygamber efendimizin de “Namaz müminin miracıdır” diye ifade ettiği namaz, bu mübarek gece emredilmiştir.

Miracın, dünyevi ortamdan sıyrılarak, huzura erişmenin ancak gönül ve ruh temizliğinden, her şeyin sahibi olan yüce Allah'a bağlılık ve boyun eğmeden geçeceğini bir kez daha hatırlatır bize.

Miraç, yücelmeyi ifade eder. Miraç her şeyden önce yükselme yollarının yegâne sahibinin Yüce Allah olduğunun bilincine varabilmektir. Miraç, elemi, kederi, çaresizliği ve ümitsizliği bir kenara bırakarak yeniden yola koyulmanın adıdır.

Dünyanın salgın hastalıklarla ve savaşlarla sarsıldığı, masum insanların zulme uğradığı böylesi bir dönemde bizlere düşen miracın manası hikmeti ve evrensel mesajları üzerinde yeniden nefis muhasebesi yapmaktır.

Bu kutlu gecede kalplerimiz bu güzel duygularla dolsun. Allah’ın hidayeti, rahmeti ve bereketinin hiç eksik olmaması temennisi ile Miraç Kandili’nin milletimize ve tüm İslam âleminin birlik ve beraberliğine vesile olmasını Rabbimden niyaz ederim.

 

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