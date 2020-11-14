Din Görevlileri Sendikası Başkanı Süleyman Çakır'ın KKTC'nin 37. Kuruluş Yıldönümünü Kutlama Mesajı

Kıbrıs Türk halkı başı dik, alnı açık ve özgür yaşamak, canına, milli kimliğine, kutsallarına yönelen tehditleri etkisiz hale getirmek için destansı bir varoluş ve özgürlük mücadelesi vermiştir.

Büyük fedakârlıklarla verilen işte bu destansı mücadele sonucunda, bugün 37. Yaşını kutladığımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurularak tüm dünyaya ilan edilmiştir. Böylece Kıbrıs Türkü asla tahakküm altına girmeyeceğini, özgürlüğünden asla taviz vermeyeceğini 15 Kasım 1983 günü tarihe altın harflerle nakşetmiş ve tüm dünyaya ilan etmiştir.

Bu vesile ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 37’inci kuruluş yıldönümünü kutluyor, bize her zaman gurur duyacağımız tertemiz ve güvenli bir gelecek bırakmada emeği geçenlere şükranlarımı sunuyor, şehitlerimizi ve ahirete intikal eden büyüklerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize saygılarımı sunuyor, uzun ömürler diliyorum.