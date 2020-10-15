Din Görevlileri Sendikası Maraş açılımını kutladı

Din Görevlileri Sendikası (Din-Gör-Sen), “Maraş’ın açılımı” yönünde alınan kararı ve bu kararı uygulayanları kutladı.

Din-Gör-Sen Genel Başkanı Süleyman Çakır yazılı açıklamasında, Maraş’ın, 46 yıl sonra yeniden açılmasının kendilerine heyecan ve ümit verdiğini ifade ederek, yıllarca barış için bir ver-al sürecinde kullanılmak üzere kapalı tutulan Maraş’ın kullanıma açılmaması kararının ciddiyetle uygulandığını kaydetti.

Çakır, şunları belirtti:

“Maraş’ın açılımı son derece anlamlı ve yerinde bir karardır. Uluslararası kamuoyuna çözümün gerekliliğini hatırlatmak, çözümsüzlüğün devam etmesiyle ve geçen 46 yılda her toplumda olduğu gibi Kıbrıs Türk halkının da beklenti ve taleplerinin değiştiğini ve kendince yeni adımlar ve kararlar alabileceğini göstermek önem arz etmektedir.

Kıbrıs Türk halkı hiçbir zaman masadan kaçan taraf olmamıştır ancak 46 yıl sonra artık sadece bekleyen taraf da olmayacaktır. Maraş’ın açılımıyla bu mesaj çok net olarak verilmiştir. Maraşın açılımı ikinci bir 1974 Barış Harekatı etkisi yapacağına inancımız tamdır.”