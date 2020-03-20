Din İşleri Başkanı Atalay: Fazilet ve bereket yüklü Miraç kandili yarın idrak edilecek

Atalay Miraç Kandili nedeniyle yayımladığı mesajda, yarın akşam idrak edilecek bu gecede, Yüce Allah’ın Peygamberimiz Hz. Muhammed’e vahyettiği; “Allah’a ortak koşmayınız. Anne ve babanıza itaat ve hürmet ediniz. Hak sahiplerine haklarını veriniz. İsraf etmeyiniz. Aşırılıklardan sakınınız. Çocuklarınızı öldürmeyiniz. Zinaya yaklaşmayınız. Haksız olarak kimseyi öldürmeyiniz. Yetimlere iyi muamele ediniz. Ölçü ve tartıda doğruluktan sapmayınız. Bilmediğiniz bir şeyin ardına düşüp körü körüne takip etmeyiniz. Yeryüzünde kibir ve gurur taslayarak yürümeyiniz” şeklinde özetlenebilecek ahlak ve fazilet ilkelerinin hayata geçtiğini söyledi.

İnsanlığın, bu prensipler sayesinde karanlık, vahşi bir hayat tarzından, aydınlık, medeni bir hayata taşındığına dikkat çekerek, şöyle devam etti:

“Bu yıl Miraç kandiline, maalesef insanlığı tehdit eden Koronavirüs salgınıyla giriyoruz. Bu salgının yayılmasına karşı en etkili yöntem, karantinadır. Karantina, Peygamberimiz’in "Bulaşıcı hastalığı olan hastaları, sıhhatli insanlara yaklaştırmayınız." ve "Bir yerde bulaşıcı hastalık ortaya çıktığını duyduğunuz zaman oraya girmeyiniz. Bulunduğunuz yerde bulaşıcı bir hastalık ortaya çıkarsa, oradan da çıkmayınız." gibi hadis-i şerifleriyle hastalıktan korunma ve hastalığı yaymanın büyük sorumluluğundan Müslümanları sakındırdığı, öteden beri İslam dünyasında uygulanan bir yöntemdir.

Bugün Koronavirüs illetinin yayılmasını engellemek için tüm dünya ülkeleri gibi, ülkemizde de bütün boyutlarıyla mücadele için gerekli önleyici çalışmalar ciddiyetle yapılmaktadır. Bu çerçevede geçtiğimiz günlerde Bakanlar Kurulumuzla istişare sonucu alınan karar gereğince, Koronavirüs tehdidi ortadan kalkıncaya kadar, camilerimizde Cuma Namazı kılınamayacak, kandil gecesi camilerimizde idrak edilemeyecek, cemaat ile kılınan diğer vakit namazları da camilerimizde eda edilemeyecektir. Cemaatle yapamadığımız bütün bu ibadet ve duaları bireysel olarak evlerimizde yapacak, Cuma namazı yerine evlerimizde öğle namazını kılacağız. Camilerimizin yeniden Kuran ile, dualar ile, namaz ile, sohbet ve muhabbet ile buluşmasının, hep birlikte alacağımız önerilen sıkı tedbirlerle yani fiili dualarımızla ve kalbimizden kopup dilimizden Arşa yükselen dualarımızla gerçekleşebileceği hep aklımızda olsun.”

CAN EMNİYETİ İSLAM DİNİNDE DE ESAS

Can emniyetinin İslam dininde esas olduğuna dikkat çeken Atalay, “Kur’an-ı Kerim’de yer alan ‘...kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayınız...(Bakara, 2/195)’ Emr-i İlahisinin gereğine uygun olarak davranalım, ülkemizde alınması istenen tüm tedbirlere uyalım. Çevremizdeki insanların hayatını, dolayısıyla kendi hayatımızı tehlikeye atmayalım. Kendimiz, sevdiklerimiz ve diğer insanları korumanın insani, vicdani bir görev olması yanında dini bir yükümlülük olduğunu unutmayalım. Çünkü bizim ihmalimiz sonucunda hastalanan, Allah korusun vefat eden bir insanın yaşayabileceği acılardan ve vefatından dolaylı olarak sorumlu olacağız. Bunun kul hakkına girmenin yanında, insan hayatına kastetme gibi ayrıca ağır bir vebali de içerdiğini asla hatırımızdan çıkarmayalım. Bu ağır vebalden kaçınmak, enfekte olmamak ve etmemek için evimizde kalalım. Mecburi durumlarda, bütün tedbirleri alarak asgari süre dışarıda kalalım” dedi.

Bu süreçte, evde veya bulunmak zorunda olunan ortamlarda, yetkili ve yetkin kurumların tavsiyesi doğrultusunda her türlü hijyen, temastan kaçınma, mesafe koruma, doğru beslenme, yeterli uyku ve diğer tedbirlerin tamamının düzenli olarak yerine getirilmesine riayet edilmesi gerektiğine dikkat çeken Atalay, şöyle devam etti:

“Evlerimizde kullandığımız ortak eşyaları kişiselleştirelim. Malum olunduğu üzere, maddi ve manevi temiz olmak, temizlenmek namaz kılmanın zorunlu ön şartıdır. Rabbimizin namazla huzuruna varmak için, temiz su ile bileklerimize kadar el, ağız ve burun ve ayaklarımızın tam olarak temizlenmesini gerektiren abdest ile bu ön şart yerine getirilir. Abdestlerimizi günde beş vakit, her namaz öncesi tazeleyelim, abdest alırken de sabunu yıkadığımız organlarımızın tamamında kullanalım.”

Atalay, halkın, milletimizin ve İslam aleminin Miraç Kandilini kutlayarak, ülkenin tüm insanlığın sıhhat, barış, huzur ve hidayetine vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz etti.