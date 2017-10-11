Din İşleri Başkanı Atalay ile ilgili karar verildi

Mersin’de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.
Yürütülen soruşturmada, Atalay’ın terör örgütünün şifreli haberleşme programı By Lock listesinde olmadığı, örgütle bağlantılı dernek ve sendika üyeliği ile örgütle ilişkili bir kuruluş dolayısıyla sosyal güvenlik kurumunda kaydı ile Bank Asya’da hesap arttırım hareketinin bulunmadığı belirlendi.
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