Din İşleri Başkanı Atalay, İsveç’teki terör saldırısını kınadı

Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay, İsveç’in başkenti Stokholm’de dün gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.

Atalay yazılı açıklamasında, saldırıda yaşanan can kayıpları ve yaralanmaları büyük üzüntüyle karşıladığını ifade ederek, “Öncelikle bu terör olayını şahsım ve temsil ettiğim camia adına en güçlü şekilde kınıyorum” dedi.

Atalay, daha önce de dünyanın çeşitli noktalarında meydana gelen benzer saldırıların, terörün hedefinin insanlığın tamamının huzur ve refahını yok etmek olduğunu gösterdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

“Bu son saldırıyla terör can alırken bireysel, dinsel, ırksal hedef gözetmediğini bir kez daha ortaya koymuştur.

Terörle mücadelede evrensel çapta anlayış birliğinin sağlanacağına, terörün insanlığı esaret altına alamayacağına olan inancımı belirtir, Stockholm’de meydana gelen terör saldırısını bir kez daha kınar, İsveçlilerin acısını paylaşır, hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim.”