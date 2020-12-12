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Din İşleri Başkanı Atalay'dan Selimiye Camii’nin Restorasyon Nedeniyle İbadete Kapatılması Hakkındaki Açıklama

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Din İşleri Başkanı Atalay'dan Selimiye Camii’nin Restorasyon Nedeniyle İbadete Kapatılması Hakkındaki Açıklama
Din İşleri Başkanı Atalay'dan Selimiye Camii’nin Restorasyon Nedeniyle İbadete Kapatılması Hakkındaki Açıklama

Atalay'ın açıklaması şu şekilde:

Lefkoşa-Selimiye Camisinde restorasyon çalışmaları başlatılmıştır. Bu çerçevede Vakıflar Genel Müdürlüğünce caminin genelinde yapılacak kazılar ve inşaat işleri dolayısıyla iş, işçi ve insan güvenliğinin sağlanması için restorasyon bitene kadar caminin ibadete kapatılması yönünde yazılı bir talepte bulunulmuştur.

 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün talebi ve ilgili firmanın yetkilileriyle yapılan görüşmelerden sonra caminin inşaat çalışmaları devam ederken ibadete açık olmasının iş, işçi ve insan güvenliği açısından sakıncalı ve tehlikeli olacağı Başkanlığımızca da değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda restorasyon tamamlanıp, cami Başkanlığımıza teslim edilinceye kadar, Selimiye Camisinde ibadete ara verilmesine karar verilmiştir.

 

Bugünden itibaren, restorasyon tamamlanıncaya kadar, Selimiye Camisinde ibadete ara verildiğini halkımıza saygıyla duyururuz.

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