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Din İşleri Başkanı Atalay’dan TAK’a kutlama mesajı

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Din İşleri Başkanı Atalay’dan TAK’a kutlama mesajı
Atalay TAK'ın hem ülke basın tarihinde, hem de dünya basın tarihinde onurlu yerini aldığını belirtti.

Din İşleri Başkanı Doç. Dr. Talip Atalay, Türk Ajansı-Kıbrıs’ın (TAK) kurulduğu 21 Aralık 1973’ten bu yana, Kıbrıs Türkü’nün tarihi yolculuğuna şahitlik ettiğini, sesini ilkeli habercilik anlayışıyla dünyaya duyurduğunu, hem ülke basın tarihinde, hem de dünya basın tarihinde onurlu yerini aldığını belirtti.

Atalay, ajansın 43’üncü kuruluş yıldönümünü dolayısıyla TAK Müdürü Doç. Dr. Neriman Saygılı’ya gönderdiği mesajda, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada ilkeli, doğru ve hızlı habercilik anlayışıyla yoluna devam edeceğine olan inancım belirtir, Türk Ajansı- Kıbrıs’ın kuruluş yıldönümünü kutlar, sizin ve kurum çalışanlarınızın hizmetlerinde başarılarının devamını dilerim” ifadelerine yer verdi.

 

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