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Din İşleri Başkanı Atalay'ın görevi sona erdi

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Din İşleri Başkanı Atalay'ın görevi sona erdi
Din İşleri Başkanı Atalay'ın görevi sona erdi

Başbakan Ersan Saner  Başbakanlık’ta sözleşmesi sona eren Din İşleri Başkanı Doç Dr Talip Atalay ile bir araya geldi ve kendisine yasal olarak görev süresinin uzatılmanın mümkün olmadığını bildirdi.

Başbakan Saner, Atalay‘a  Din İşleri Başkanı olarak Kıbrıs Türk Halkı’na  görev süresince ifa ettiği  hizmetlerden dolayı teşekkür ederek yeni yaşamında,  sağlık dolu başarılı yarınlar diledi.

Doç Dr. Talip Atalay da Din İşleri Başkanı görevi süresince işbirliği ve yardımları için Başbakan Saner’e teşekkürlerini sundu ve görevini huzur içinde tamamladığını kaydetti.

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