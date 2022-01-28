Din İşleri Başkanı Ünsal, 27-28 Ocak Olaylarına İlişkin Mesaj Yayımladı

Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal, 27-28 Ocak 1958 Direnişi’nin 64’üncü yıl dönümünde şehitleri andı.



Ünsal, yayımladığı mesajda, 27-28 Ocak 1958 tarihinin ruh ve inancın, milli şuur ve iradenin zirve yaptığı günlerden biri olduğuna dikkat çekerek, söz konusu olaylarda vatan ve mukaddesat uğruna şehadet şerbeti içen aziz şehitleri rahmet ve minnetle andı.



Ünsal, “Her daim dini, milleti ve özgürlüğü için canını feda etmekten geri durmayan bir milletin torunları olduğumuzu, bizlere güzel bir gelecek bırakmak için neler feda ettiklerini hatırımızda tutuyoruz. Ecdadımızın canı ve kanıyla sulanan bu topraklarda tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet ve mağfiret diliyorum” dedi.