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Din İşleri Başkanı Ünsal, “Fethin 450. Yıl Dönümünde Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu”Na Katıldı

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Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal, “Fethin 450. Yıl Dönümünde Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu”na katıldı.
Din İşleri Başkanı Ünsal, “Fethin 450. Yıl Dönümünde Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu”Na Katıldı

Din İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, sempozyumun açılış konuşmasını yapan Ünsal, Sokollu Mehmet Paşa'nın İnebahtı yenilgisi üzerine haçlılara hitaben sarf ettiği "Siz bizim donanmamızı yakmakla sakalamızı traş etmiş oldunuz. Oysa biz Kıbrıs'ı almakla sizin kolunuzu kesmiş olduk. Kesilen sakal daha gür biter ama kesilen kol bir daha geri gelmez" sözlerine atıfta bulunarak konuşmasına başladı.

Ülkelerin silahlı ordularla ele geçirildiğini ancak kültür ordularıyla vatan yapıldığını belirten Ahmet Ünsal, askeri gücün yetersiz olduğunun, nitekim Anadolu'yu işgal eden Moğol ordularının karşılaştığı sağlam kültürel yapılar karşısında fazla tutunamayıp buharlaştığını ifade etti.

Ünsal, Osmanlı'nın Kıbrıs adasını fethettikten sonra hızlı bir şekilde idarî ve mâlî düzenlemeye gittiğini, hukukî yapıyı şekillendirdiğini daha sonra da Kıbrıs'a bir müftü atadığını ve bu yapının üç yüz yıldan sonra İngilizlerin adaya hâkim olmasıyla çökmeye başladığını kaydederek “toplumun kültürel değerlerden uzaklaştığını, milli ve manevî dinamikleri yitirmeye başladığını ve bu kötüye gidişin önünün alınmaması durumunda toplum olarak felakete sürüklenilebileceğini” belirtti.

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