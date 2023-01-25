  • BIST 5.297,77
  • Altın 1172.073
  • Dolar 18.8047
  • Euro 20.4888
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAİngiltere'de hemşireler yeniden iki günlük greve gitti

Din İşleri Başkanı Ünsal, Regaip Kandili nedeniyle mesaj yayımladı

» »
Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal, Regaip Kandili nedeniyle mesaj yayımladı.
Din İşleri Başkanı Ünsal, Regaip Kandili nedeniyle mesaj yayımladı

Ünsal mesajında, mübarek gün ve gecelerin, insanın yaratılış gayesini idrak ederek yaratan ve yaratılanlarla münasebetlerini ve yaşadığı hayatı muhasebe etmesi için çok kıymetli fırsatlar olduğunu kaydetti.

Ünsal, barış ve huzurun sağlanabilmesi için bu günlerin en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Ünsal'ın mesajı şöyle:

"Müminler için elbette bütün zamanlar kıymetlidir ve Allah’ın rızasını kazanmak gayesiyle kulluk şuuru içerisinde yaşanması gerekir. Allah’ın rahmet ve merhametinden bolca faydalanabilmek için önemli fırsat olan bu mübarek günde ve üç aylar boyunca kulluk şuuru içerisinde hareket ederek, içerisinde barındırdığı önemli gecelerin feyz ve bereketinden en güzel şekilde yararlanmalıyız. Mübarek gün ve geceler, yaratılış gayemizi idrak ederek yaratan ve yaratılanlarla münasebetlerimizi ve yaşadığımız hayatı muhasebe etmemiz için çok kıymetli fırsatlardır.

Barış ve huzurun sağlanabilmesi için bu günlerin en iyi şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Üç aylar olarak adlandırdığımız mübarek aylardan, recep ayının ilk kandil gecesi olan Regaip Kandili de, bugünlerden birisidir. Manevi dünyamızın bereket iklimi olan bu zamanlar, kendimizle yüzleşmek ve bir hayat muhasebesi yapmak için önemli bir imkandır.

Bu vesileyle, Kıbrıs Türk halkının  ve tüm İslam aleminin Regaip Kandilini tebrik ediyor, bu mübarek gecenin ülkemiz ve tüm insanlık aleminin mutluluk ve huzuruna vesile olmasını Cenab-ı Hakk’tan niyaz ediyorum.”

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Helin Reessur son yolculuğuna uğurlanacak25 Ocak 2023 Çarşamba 18:37
  • Tüp Gaza Zam!25 Ocak 2023 Çarşamba 18:30
  • Üstel: Hükümet olarak, eğitime bütün ağırlığımızı koyuyoruz25 Ocak 2023 Çarşamba 17:08
  • Maliye Bakanlığı açıkladı: O ödemeler yapıldı25 Ocak 2023 Çarşamba 16:45
  • Engelli bireyler taksi hizmetlerinden yararlanabilecek25 Ocak 2023 Çarşamba 16:38
  • Kamu kurum ve kuruluşlarında “Sıfır Atık” için deneme süreci başlatıldı25 Ocak 2023 Çarşamba 16:23
  • Son Dakika! Dikkat! Cinayet Zanlısı Aranıyor, Fotoğrafı Paylaşıldı25 Ocak 2023 Çarşamba 16:10
  • Töre: Milli ve manevi değerler olmazsa yol kat etmek mümkün değil25 Ocak 2023 Çarşamba 15:55
  • Ertuğruloğlu, Özbekistan’da Dışişleri Bakanları ile görüştü!25 Ocak 2023 Çarşamba 15:12
  • Başkan Harmancı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü25 Ocak 2023 Çarşamba 14:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti