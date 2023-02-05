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Din İşleri Başkanı Ünsal’ın “görevden alınması” talebiyle Cumhurbaşkanlığı önün eylem yapılacak

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Bir grup siyasi parti ve sivil toplum örgütüne üye kadınlar, Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal’ın görevden alınma taleplerine Cumhurbaşkanlığı’nın kayıtsız kaldığı gerekçesiyle, 7 Şubat Salı günü saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı önünde eylem yapacak.
Din İşleri Başkanı Ünsal’ın “görevden alınması” talebiyle Cumhurbaşkanlığı önün eylem yapılacak

Bir grup siyasi parti ve sivil toplum örgütüne üye kadınlar, “Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal’ın sözlerine ilişkin ülkenin birçok kesiminden haftalardır süren tepkilere ve görevden alınma taleplerine Cumhurbaşkanlığı’nın kayıtsız kaldığı” gerekçesiyle salı günü eylem yapacak.

Eylem, 7 Şubat Salı günü saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı önünde yer alacak.

Eyleme ilişkin Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) tarafından yapılan açıklamaya göre, eyleme destek veren örgütler şunlar:

“Alevi Kültür Merkezi, Bağımsızlık Yolu, Baraka Kültür Merkezi, Barış Derneği, Basın-Sen, BES, Biyologlar Derneği, BKP, CTP Kadın Örgütü, DAÜ Bir-Sen, DAÜ-Sen, Girne Düşünce Derneği, Güç-Sen, İnsan Hakları Platformu, Kadın Eğitimi Kolektifi, Kamu-Sen, KAYAD, Kıbrıs Alevi Kültür Vakfı, Kıbrıs Sanatçı Ve Yazarlar Birliği, Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Kıbrıs Türk Güzellik Uzmanları Birliği, Kıbrıs Türk İnsan Hakları Vakfı, Kıbrıs Türk Kuaförler Birliği, Kıbrıs Türk Kütüphaneciler Derneği, Kıbrıs Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, KTAMS, KTOEÖS, KTÖS, Kuir Kıbrıs Derneği, Lefkoşa Başkent Lions Kulübü Derneği, Mağusa Kadın Merkezi Derneği, Mağusa Kültür Derneği, Mülteci Hakları Derneği, Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği, Sol Hareket, TDP, Vakıflar Ve Din İşleri Dairesi Emekliler Derneği, Yeşil Barış Hareketi, YKP”

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