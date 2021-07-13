Din İşleri Başkanlığı: Aşı yaptırmış kişiler PCR ve antijen testine gerek olmadan cami içinde ibadet edebilir

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan yeni Koronavirüs tedbirlerine göre, aşılı kişiler ile 30-180 gün arasında Covid-19 geçirmiş kişiler PCR ve antijen testi gerekmeden kapalı mekanlara girebileceklerdir.
Buna göre;
- Aşı yaptırmış veya 30-180 gün arasında Covid 19 geçirmiş kişiler PCR ve antijen testine gerek olmadan cami içinde ibadet edebilir,
- Aşısız kişilerin cami iç mekanında ibadet edebilmeleri için ise son 72 saat içerisinde yapılmış testi yaptırmaları gerekmektedir. PCR ve antijen yaptıramayan cemaatimiz ibadetlerini cami dış alanlarında ifa edebileceklerdir.
Aşı olmakta acele edelim, hijyen, maske ve mesafe kuralına uyalım.
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