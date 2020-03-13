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Din İşleri Başkanlığı: “Cuma namazı en kısa haliyle kılındı”

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Din İşleri Başkanlığı: “Cuma namazı en kısa haliyle kılındı”
Din İşleri Başkanlığı: “Cuma namazı en kısa haliyle kılındı”

Din İşleri Başkanlığı, son üç gün içinde bütün camilerin iç ve dış alanlarının  Sağlık Bakanlığı, Belediyeler ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı iş birliği ile dezenfekte edildiğini bildirdi.

Din İşleri Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, dün ve önceki gün yapılan basın açıklamalarında başta genel sağlık durumu ve yaş bakımından yüksek risk grubunda bulunanlar olmak üzere, grip, nezle vb. hastalıkları taşıyanlara, koronavirüs salgın tehdidi ortadan kalkıncaya kadar ibadetlerini evlerinde yapmaları çağrısının yapıldığı hatırlatıldı.

Cuma namazını camide eda edecek cemaatin de özellikle yoğunluğu daha az olan camileri tercih etmelerinin tavsiye edildiği hatırlatılan açıklamada, halkın birkaç gündür yapılan bu çağrı ve tavsiyelere uygun hareket ettiğinin memnuniyetle görüldüğü ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere de yer verildi:

“Ayrıca imamlarımıza verdiğimiz talimat doğrultusunda, ülke genelinde tüm camilerimizde cuma namazının zorunlu/farz kısmı olan hutbe ve 2 rekât namazın edasıyla cuma namazı 10 dakikadan az bir sürede tamamlanmıştır. Hutbede de ‘koronavirüsten korunma’ konusu işlenmiştir.

Bir basın-yayın organımızda ‘T.C Din İşleri Yüksek Kurulu cuma namazı yerine evlerinde namaz kılmaları açıklaması yaparken…’ şeklinde bir haber yer almıştır.  

T.C Din İşleri Yüksek Kurulu’nun yaptığı açıklamalar, bizim son üç gündür yaptığımız açıklamalarla içerik ve anlam bakımından uyumludur. Bizim de dün ve evvelki gün yaptığımız açıklamada olduğu gibi, T.C Din İşleri Yüksek Kurulu da risk grubunda ve hasta olanların cuma namazı yerine evlerinde öğle namazı kılmalarını önermektedir. 

Fakat basın-yayın organımızda yer aldığı şekliyle ‘T.C Din İşleri Yüksek Kurulu “camilerde cuma namazı yerine, evlerde namaz kılınmasına yönelik bir karar" üretmemiştir. T.C Din İşleri Yüksek Kurulu kararının genelleştirilerek ‘cuma namazlarınızı evlerinizde kılın’ şeklinde haberleştirilmesinin bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığına inanıyoruz.”

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