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Din İşleri Başkanlığı, Fehmi Demir’e plaket takim etti

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Din İşleri Başkanlığı’nda uzun yıllar görev yapan ve emekli olan Fehmi Demir’e hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi ve belgesi verildi.
Din İşleri Başkanlığı, Fehmi Demir’e plaket takim etti

Din İşleri Başkanlığı’nda uzun yıllar görev yapan ve emekli olan Fehmi Demir’er için hizmetlerinden dolayı tören düzenlendi.

Din İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Demir’e hizmetlerden dolayı teşekkür etti ve “Birçok meslek erbabında olduğu gibi imamlıkta da emeklilik diye bir şey yok. Hocamıza bundan sonraki hayatlarında üstün başarılar, ailesiyle ve sevdikleriyle sağlıklı ömürler yaşamalarını diliyorum, Emekliliğiniz hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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