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Din İşleri Başkanlığına Ahmet Ünsal Atandı

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Din İşleri Başkanlığı’na atanan Prof. Dr. Ahmet Ünsal bugün görevine başladı.
Din İşleri Başkanlığına Ahmet Ünsal Atandı

Din İşleri Başkanlığı’na atanan Prof. Dr. Ahmet Ünsal bugün görevine başladı.
Ünsal, 2010’dan beri Din İşleri Başkanlığı görevini yürüten Doç.Dr. Talip Atalay’ın sözleşmesinin sona ermesinden dolayı atandı.
ERBAŞ DİN İŞLERİ BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİ

Bu arada, Din İşleri Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, bir dizi temas gerçekleştirmek üzere ülkede bulunan Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Din İşleri Başkanlığı görevine başlayan Prof. Dr. Ahmet Ünsal'a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.
Prof. Dr. Ahmet Ünsal ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Erbaş'a teşekkür etti.
Ünsal’ı makamında ziyaret eten Erbaş’a Türkiye Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Selim Argun, Türkiye Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı 1. Hukuk Müşaviri Selami Açan ve KKTC Din Hizmetleri Müşaviri Erdoğan Eken eşlik etti. Ziyarette Din İşleri Başkan Yardımcısı Vekili Fahrettin Öğdü de hazır bulundu.

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