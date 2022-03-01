Din İşleri Başkanlığı’nda İhtida Töreni

Din İşleri Başkanlığı’nda bugün yapılan ihtida töreninde aslen Nijeryalı olan Kingsley Amıegbe, Müslüman olarak, Yusuf ismini aldı.



Din İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Başkanlığa müracaat ederek, Müslüman olmak istediğini belirten Kingsley Amıegbe, Başkan Prof. Dr. Ahmet Ünsal’ın telkinleri ile kelime-i şehadet getirerek, Müslüman oldu.



İslâm’ın güzelliklerinin dile getirildiği törende, Müslüman olarak Yusuf ismini alan Amıegbe, hiç kimsenin etkisi veya baskısı olmadan İslâm'ı seçtiğini, bu aşamaya ezan sesine olan merakı sayesinde geldiğini, İslam’a ısındığını ve Müslüman olmak istediğini belirtti.



Törende, Din İşleri Başkanı Ünsal tarafından Yusuf Amıegbe’ye ihtida belgesi ve Mealli Kur’ân-ı Kerîm hediye edildi.