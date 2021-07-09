Din İşleri Başkanlığı'ndan Toplu İbadetler ile İlgili Alınan Kararlar Hakkında Açıklama

İbadethaneye girecek olan kişilerin aşılı olması halinde son 7 gün içinde yapılmış PCR/antijen, aşısız kişilerden ise son 72 saat içerisinde antijen testi istenmesi zorunlu olacaktır.

Açıklama:

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan toplu ibadetle ilgili yeni kararlar, cemaatimize duyurulmak ve titizlikle uygulanmak üzere tüm görevlilerimize iletilmiş, ayrıca Cuma Hutbesine de eklenmiştir.

Toplu ibadetler yerine getirilirken uyulması gereken kurallarla ilgili Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından alınan ve hutbede de okunacak kararlar aşağıdaki gibidir:

45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Kararlar;

Toplu ibadetler sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralına uyularak ve ibadet edilecek kapalı alanların azami üçte biri kullanılarak yapılacaktır. İbadethaneye girecek olan kişilerin aşılı olması halinde son 7 gün içinde yapılmış PCR/antijen, aşısız kişilerden ise son 72 saat içerisinde antijen testi istenmesi zorunlu olacaktır.

Prof. Dr. Talip Atalay

Din İşleri Başkanı