Din İşleri Dairesi Başkanlığına atama yapıldı

Din İşleri Başkanı Doç. Dr. Talip Atalay’ın görev süresinin dolmasının ardından Din İşleri Başkanlığı görevine Prof. Dr. Ahmet Ünsal atandı.
Üsal’ın atanma yazısı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın onaylaması ile yürürlüğe girdi.
Din İşleri Başkanı Doç. Dr. Talip Atalay’ın görev süresinin dolmasının ardından Din İşleri Başkanlığı görevine Prof. Dr. Ahmet Ünsal atandı.
Üsal’ın atanma yazısı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın onaylaması ile yürürlüğe girdi.
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