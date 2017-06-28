Din İşleri Dairesi Hala Sultan Tekkesi’ne ziyaret gerçekleştirdi

KKTC Din İşleri Dairesi, Ramazan Bayramı çerçevesinde dün, Hala Sultan Tekkesine ziyaret gerçekleştirdi.

Din İşleri Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, ziyarete, çoğunluğunu KKTC’de yaşayan Türkiye kökenli vatandaşların oluşturduğu 818 kişilik kafile katıldı.

UNFICYP’ın yardımları ve ReligiousTrack’ın katkılarıyla gerçekleşen ziyarette, ziyaretçileri Hala Sultan Tekkesi İmamı Şakir Alemdar karşıladı.

Hala Sultan Tekkesi’ni ilk kez ziyaret etmenin heyecanını yaşayan ziyaretçiler, Hala Sultanın kabri ve Tekke haziresinde bulunan mezarlarda yatanlar için fatiha okudu.

Din İşleri Başkanlığı tarafından izaz-ikramın yapıldığı ziyarette, Dini lider temsilcileri de ziyaretçilerin bayramını kutladı.

Ziyarette, Din İşleri Başkanı Talip Atalay konuşma yaparken, Din Görevlisi Hakan Moral ve Uğur Kozan Mevlid okudu, Yusuf Başaran sunum ve Cengiz İşkey de dua etti.

ATALAY: “HALA SULTAN’IN MANEVİ HUZURUNDA TOPLU HALDE BAYRAMLAŞMANIN MUTLULUĞUNU YAŞADIK”

Atalay, Hala Sultan gibi manevi bir değeri yedinci kez ziyaret etme ve onun manevi huzurunda toplu halde bayramlaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

“İNSANLARIN ÖN YARGILARDAN KURTULMA, BİRBİRLERİNİ SEVME VE ANLAMAYA İHTİYACI VAR”

Dünyada, özellikle yakın coğrafyada cereyan eden olaylardan derin üzüntü duyduklarını belirten Atalay, barış içerisinde yaşamak için insanların ön yargılardan kurtulmaya, birbirlerini sevmeye ve anlamaya ihtiyacı olduğunu vurguladı.