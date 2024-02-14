Bakanlar Kurulu, Din İşleri Dairesi’ne 10 milyon TL’lik ek bütçe çıkarttı.
Söz konusu karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Din İşleri Dairesi’nin 2024 bütçesi, Aralık 2023’te “359 milyon 435 bin TL” olarak belirlenmişti.
Bakanlar Kurulu, Din İşleri Dairesi’ne 10 milyon TL’lik ek bütçe çıkarttı.
Söz konusu karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Din İşleri Dairesi’nin 2024 bütçesi, Aralık 2023’te “359 milyon 435 bin TL” olarak belirlenmişti.
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