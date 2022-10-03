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Din İşleri Hala Sultan Tekke İmamını görevden almak istedi!

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"Şubat 2022 tarihinden beri Din İşleri Dairesi Başkanı ve özellikle görevlendirdiği bazı personel tarafından kurumsal tacizin her türlüsüne maruz bırakıldığım maalesef doğrudur."
Din İşleri Hala Sultan Tekke İmamını görevden almak istedi!

Din İşleri Hala Sultan Tekke  İmamını görevden almak istedi!

"Şubat 2022 tarihinden beri Din İşleri Dairesi Başkanı ve özellikle görevlendirdiği bazı personel tarafından kurumsal tacizin her türlüsüne maruz bırakıldığım maalesef doğrudur."

Kıbrıs'ın güneyinde bulunan Larnaka’daki Hala Sultan Tekkesinin Kıbrıslı imamı Şakir Alemdar görevden alındı. Yerine Türkiye’den ‘Cübbeli Ahmet’in tarikatı olan İsmail Ağa Cemaatinden birinin atanacağı öne sürüldü.

Alemdar’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklaması şöyle:

“Bismillahirrahmanirrahim Lüzumlu açıklama:

Sevgili dostlar, güzel insanlar.

Şubat 2022 tarihinden beri Din İşleri Dairesi Başkanı ve özellikle görevlendirdiği bazı personel tarafından kurumsal tacizin her türlüsüne maruz bırakıldığım maalesef doğrudur.

Hakkımda yalan , yanlış , iftira, tehdit ve korkutma nitelikli operasyonlar halen daha devam etmektedir.

Örnek olarak , Özel belgelerim kurumdan kaçırtılıp yanlış kişilere servis edilmiştir; hakkımda gümrük kapılarında durdurulup aranmam için polise yalan ihbar yapılmıştır. Amaçları ise 14 sene önce hizmetine kabul edildiğim Hala Sultan Hala Sultan Tekke (RA) sinde ki varlığımı sonlandırıp, Tekkeyi çalışmaz bir hale getirerek akabinde de Batı Trakya veya Almanya vb üzerinden Avrupa pasaportlu ( İ A cemaati ) cemaat mensuplarını güneye getirterek TC Diyaneti üzerinden çıkartılacak şişkin maaşlarla yerimize koyarak, “Hala Sultan Fatihi” oldum diyerek prim yaparak TC Devletinin gözüne girip makam ve mevki elde etmektir.

Yani dini ve milli hiç bir yönü yoktur. Vardır diyen yalancının sahtekarın tekidir…

Üstüne üstlük Din İşleri Dairesi Başkanının Haziran 2022 yılında Temsilciliğini kaldırıp görev yerimi değiştirmekle alakalı hakkımda vermiş olduğu kararlar mevcut Din İşleri Yasasına göre de yanlıştır.

Maalesef şu anda 11 seneden sonra Din İşleri Dairesinin temsilcisi değilim. Fakat, 14 senedir eksiksiz ifa etmekte olduğum Hala Sultan Tekkesinin hadimliği , imamlığı ve Müslümanların temsilcisi olarak görevime devam etmekteyim.

Fitne fesat ehlini önce Hakka davet eder sonra Rabbimize havale ederim. Allah, düşmanlarınızı daha iyi bilendir. Veli olarak Allah yeter ve yardımcı olarak Allah yeter…”

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