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Din İşleri: Tutuklanan görevli Erhan Bayandursun istifa etti

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Din İşleri Başkanlığı tarihi eser hırsızlığu suçundan tutuklanan cami görevlisinin görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Din İşleri: Tutuklanan görevli Erhan Bayandursun istifa etti

Din İşleri Başkanlığı yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Lefkoşa Selimiye Camisinde görevli Erhan Bayandursun’un “Etnoğrafik nitelikte olan eski eser kilise mallarını kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurma” suçlamasıyla tutuklandığı ve mahkemeye sevk edildiğine dair haberlerin doğruluğu teyit edildikten sonra, geçici olarak görevden uzaklaştırılmış ve görevli hakkında Başkanlığımızca idari soruşturma açıldığı kamuoyu ile paylaşılmıştı.

            Tutuklu bulunan görevli Erhan Bayandursun, dün kendi isteğiyle istifa dilekçesini vermiş ve istifa dilekçesi Başkanlığımızca kabul edilmiştir. 

           

            Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

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