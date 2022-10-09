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Dinamo Kiev-Rukh Lviv maçına hava saldırısı engeli

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Dinamo Kiev-Rukh Lviv maçına hava saldırısı engeli
Dinamo Kiev-Rukh Lviv maçına hava saldırısı engeli

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki rakiplerinden Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımı ile Ruh Lviv'i arasındaki lig maçında 80. dakikada hava saldırısı uyarısı yapıldı. Yaklaşık 1 saat ara verilen karşılaşma yeniden başladı. Mücadeleyi Dinamo Kiev 3-0 kazandı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dinamo Kiev takımı, Ukrayna Premier Lig'de Lviv kentinde oynanan Dinamo Kiev ile Ruh Lviv arasındaki maçın 80. dakikada hava saldırısı uyarısı nedeniyle yarıda kaldığını duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle yapılan hava saldırısı uyarısı sonrası iki takım oyuncularının sığınaklara gittiği karşılaşmada, Dinamo Kiev takımı maçı 2-0 önde götürüyordu.

Maç yeniden başladı, Dinamo Kiev kazandı

İki takım oyuncuları, stadyum yakınındaki sığınaklara indi. Alarmın sona ermesiyle, 1 saati aşkın ara verilen karşılaşma yeniden başladı. Karşılaşmayı 3-0 Dinamo Kiev kazandı. 

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