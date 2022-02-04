DİNAZOR tartışması... Sorakın: Kimse partimizin içine karışma hakkına sahip değildir!

Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, bu sabah Kanal T’de Mahmut Doğan’ın hazırlayıp sunduğu “Gazete” programına konuk oldu ve gündemdeki konuları değerlendirdi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, CTP’ye yönelik “dinozorlar” ifadesini kullanan UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun bu söylemini şiddetle kınadığını söyledi ve hiç kimsenin CTP’nin içini karıştıracak söylemlerde bulunma hakkına sahip olmadığını vurguladı. CTP olarak UBP veya diğer hiçbir siyasi partiyi karıştıracak söylemlerde bulunmadıklarını anımsatan Sorakın, Sucuoğlu’nun bu ifadeyle kimlerden bahsettiğini bilmediğini, hiç kimsenin CTP için bu şekilde konuşmaya hakkı olmadığını dile getirdi.

Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, bu sabah Kanal T’de Mahmut Doğan’ın hazırlayıp sunduğu “Gazete” programına konuk oldu ve gündemdeki konuları değerlendirdi.

“VİZYONLARIMIZIN ÖRTÜŞMESİ GEREKİYOR”

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin 51 yıl önce kurulduğunu ve kurulduğu günden bugüne Kıbrıs Sorununun yalnızca federasyon temelinde çözülebileceğine inandığını kaydeden Sorakın, hükümete girme konusunda tamamen retçi bir tavır içerisinde olmadıklarını ancak UBP ile vizyonlarının örtüştürülmesi gerektiğini ifade etti. UBP ile CTP’nin vizyonları arasında büyük farklılıklar olduğuna dikkat çeken Erdoğan Sorakın, hükümet kurulacaksa bir program hazırlanacağını ve hükümet programı oluşturabilmek için, programların örtüştürülmesi gerektiğini belirtti. Sucuoğlu’nun sayının önemli olduğunu söylediğini ancak istikrarı sağlamak için sayının değil vizyonun önemli olduğunu kaydeden Sorakın, ilkeli duruş, siyasi etik, karşılıklı güven, samimiyet ve sorumluluğun önemli olduğunu belirtti.

“TATAR VE UBP’NİN TEZLERİ DÜNYADA KABUL GÖRMEDİ”

Ortak olunacaksa partilerin hassasiyetlerinin önemsenmesi gerektiğinin altını çizen Genel Sekreter Sorakın, “Bizim Kıbrıs Sorunu ve Maraş konusunda ciddi bir hassasiyetimiz var. Şu anda Sn. Tatar ve UBP’nin ortaya koydukları iki devletli çözüm modelinin aslında çözümsüzlük modeli olduğunu, bunun dünyada itibar görmediğini ve gerçekleşmesinin asla mümkün olmadığını söylüyoruz. Gerçekleşmesi mümkün olan tek çözüm şekli “federasyondur” dedi. Maraş’ın BMGK kararları çerçevesinde açılabileceğini anımsatan Sorakın, AB ile ilişkileri geliştirmek isteyenlerin doğru zemine basması gerektiğini, bu zeminin de federal çözüm zemini olduğunu ifade etti.

“HERKESİN AĞZINDAN ÇIKANI KULAĞI DUYMALI…”

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun “CTP’nin içerisindeki dinozorlar” sözünü kime söylediğini bilmediğini ifade eden Sorakın, bu ifadeyi şiddetle kınadığını söyledi ve Sucuoğlu için “Ağzından çıkanı kulağı duymalı” dedi. Hiç kimsenin CTP’nin iç işlerine karışmaya yönelik söylemlerde bulunma hakkına sahip olmadığına vurgu yapan Sorakın, “Kendisini uyarıyorum ve kınıyorum dedi.

“CTP’DE DEMOKRATİK MERKEZİYETÇİLİK ESASTIR”

CTP’de bütün konuların yetkili organlarda tartışıldığını anımsatan Sorakın, kararların da ortak akılla ve demokratik merkeziyetçilik ilkesi esas alınarak belirlendiğini söyledi. Sorakın, belgeler üzerinden vizyonların tartışılması gerektiğini, Kıbrıs Türk halkını ileriye taşıyacak bir ortak vizyonda buluşulması halinde adım atılabileceğini belirtti.