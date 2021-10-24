  • BIST 1.479,930
  • Altın 553,18
  • Dolar 9.5897
  • Euro 11.1482
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAUnicredit'ten dolar/TL'de sert güncelleme

Dinazorlar döneminde yaşamış 100 milyon yıllık yengeç bulundu

»
Dinazorlar döneminde yaşamış 100 milyon yıllık yengeç bulundu
Dinazorlar döneminde yaşamış 100 milyon yıllık yengeç bulundu

Bilim insanları, 100 milyon yıldır kehribar içinde bulunan bir yengeç keşfetti. Türünün tek örneği olan keşfin, dinazorlar döneminde yaşadığı açıklandı.

Çinli, ABD'li ve Kanadalı bilim insanları, Kuzey Myanmar'dan gelen kehribar içinde 100 milyon yıllık olduğu tahmin edilen minik yengeç buldu.

Dinazorlarla beraber yaşadığı açıklanan küçük yengece Cretapsara athanata adı verildi.

100 milyon yıllık canlı, bugün kıyılarda dolaşan yengeçlere yüzeysel olarak benziyor.

Bilgisayarlı tomografi taramaları, ağız kısımlarındaki antenler, solungaçlar ve ince kıllar gibi hassas vücut kısımlarını ortaya çıkardı.

Yengeç sadece 5 milimetre uzunluğundaydı ve muhtemelen bir bebek yengeçti.

Harvard Üniversitesi Organizma ve Evrimsel Biyoloji Bölümü'nde araştırmacı olan Javier Luque, "Örnek muhteşem, türünün tek örneği. Kesinlikle eksiksiz ve vücudunda tek bir kıl bile eksik değil" dedi. 

Araştırmacılar, Cretapsara'nın ne bir deniz yengeci ne de tamamen karada yaşayan bir canlı olduğunu düşünüyor. Orman tabanında tatlı suda yaşamış olabileceğine inanılıyor. 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Facebook, yine para cezasına çarptırıldı24 Ekim 2021 Pazar 17:53
  • Nedir bu metaverse?24 Ekim 2021 Pazar 15:18
  • SpaceX Elon Musk'ı dünyanın ilk trilyoneri yapabilir21 Ekim 2021 Perşembe 12:14
  • Güvenliğinizi ve cüzdanınızı riske atan 5 sosyal medya hatası18 Ekim 2021 Pazartesi 15:16
  • Apple, AirPods Pro için servis programı başlattı18 Ekim 2021 Pazartesi 14:46
  • Squid Game toplumsal şiddetin bir aynası mı?18 Ekim 2021 Pazartesi 12:49
  • Jüpiter'e yolculuk: NASA Lucy misyonunu başlattı17 Ekim 2021 Pazar 10:49
  • Twitter, Spaces özelliğini duyurdu15 Ekim 2021 Cuma 21:45
  • Birçok kişi Instagram’ın bu yeni özelliğine pek anlam veremiyor15 Ekim 2021 Cuma 21:30
  • Microsoft devasa hacker saldırılarına karşı koydu15 Ekim 2021 Cuma 21:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti