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Dinazorların sonunu getiren gök taşı değil, yarattığı felaket

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Dinazorların sonunu getiren gök taşı değil, yarattığı felaket
İklim bilimciler, yeryüzünde canlı yaşamının gelişimi etkileyen ve dinozorların sonunu getirenin, gök taşının yarattığı iklim felaketi olduğunu bildirdi.

Almanya'da Potsdam İklim Etki Araştırmaları Enstitüsü araştırmacıları, dünyaya çarptıktan sonra o dönemde hakim tür olan dinozorları yok eden gök taşının canlı yaşamı üzerinde nasıl bir iklimsel etki yarattığına dair yeni bir model geliştirdi.

Dev gök taşının dünyaya çarpmasıyla yer kabuğundan büyük miktarda tozun atmosfere yayıldığını kaydeden araştırmacılar, bu toz bulutunun uzun yıllar gezegende gün ışığını perdelediği ve içinde yoğunlaşan sülfürik asit damlalarının yeryüzünde uzun vadeli soğumaya yol açtığını belirtti.

Gök taşının yarattığı etkiyle atmosferdeki oksijen dengesinin bozulduğunu, birçok bitkinin öldüğünü ifade eden bilim adamları, ölümlerin gıda zincirindeki diğer canlıları da etkilediği, dinozorlar gibi büyük miktarda enerji harcayan, çok daha fazla oksijene ve gıdaya ihtiyaç duyan türlerin yaşamını sürdürmesinin imkânsız hale geldiğini vurguladı.

"Meksika Körfezi kıyısındaki Chicxulub Kraterini meydana getiren gök taşı çarpması sonrası yaşanan soğuma, yeryüzünün tarihinde bir dönüm noktasıydı." diyen araştırmanın başyazarı Julia Brugger, bunun dinozorların kitlesel yok oluşunda gök taşının çarpmasıyla yaşanan sıcaklık artışı ve tsunamiler gibi kısa vadeli etkilerden daha belirleyici olduğunu belirtti.

Gök taşının küresel ortalama sıcaklık değerlerini 26 derece düşürdüğünü kaydeden Brugger, tropik bölgelerde bile sıcaklığın neredeyse sıfırın altına düştüğünü, bereketli ve ılıman yerlerde yaşamaya alışkın olan dinozorların yaşam koşullarının aniden ortadan kalktığını sözlerine ekledi.

Dinozor neslinin yok olmasının ardından memeliler hakim tür olarak yeryüzüne egemen olmuştu.

Araştırmanın sonuçları, ABD Jeofizik Birliği yayını "Geophysical Research Letters" dergisinde yayınlandı.

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