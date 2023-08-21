  • BIST 7662.87
  • Altın 1649.163
  • Dolar 27.159
  • Euro 29.6457
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAYaz aylarında varisten korunmak için 10 öneri

Dinçyürek, Akdoğan Sağlık Merkezi’ni ziyaret etti

» »
Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Akdoğan Sağlık Merkezi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Dinçyürek, Akdoğan Sağlık Merkezi’ni ziyaret etti

Dinçyürek, Akdoğan beldesinin nüfus yoğunluğunun göz önüne alındığında tüm sağlık çalışanlarının özveri ile sağlık merkezinde çalışmalarına devam ettiğini gözlemlediğini kaydetti.

Merkezde haftanın her günü 24 saat 112 Acil, hafta içi her gün eczane hizmeti, hafta içi her gün mesai saatlerinde pratisyen hekim, haftanın bir günü kadın doğum, haftanın 1 günü çocuk hekimi, haftanın 4 günü diş hekimi ile poliklinik hizmetlerinin verildiğini belirten Bakan Dinçyürek, ziyareti sırasından sağlık çalışanlarının talepleri doğrultusunda da bilgiler aldığını kaydetti.

Bakan Dinçyürek, bakanlığa bağlı sağlık merkezlerinde sunulan hizmetin halka daha hızlı ve verimli ulaşabilmesi hedefinde olduklarını, bu doğrultuda temaslarına devam edeceğini belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Taçoy: BM Hangi Yüzle Karşımıza Çıkıyor?21 Ağustos 2023 Pazartesi 11:04
  • Unficyp, Pile yolunda başka çalışma yapılmadığını açıkladı21 Ağustos 2023 Pazartesi 09:09
  • Üstel'den Ulaç ve Tekakpınar'a tebrik mesajı21 Ağustos 2023 Pazartesi 08:58
  • Hava sıcaklığı 43 dereceye kadar yükselecek21 Ağustos 2023 Pazartesi 08:55
  • Döviz güne nasıl başladı? 21 Ağustos 2023 Pazartesi21 Ağustos 2023 Pazartesi 08:52
  • Avcı: “YKS yerleştirme sonuçlarına göre KKTC üniversitelerine yerleşen öğrenci sayısı 13 bin 728, yerleşme oranı yüzde 82.20”20 Ağustos 2023 Pazar 17:22
  • Kıbrıs'taki BM Barış Gücü Sözcüsü Alim Siddique: Pile'deki ara bölgede, durum sakinliğini koruyor.20 Ağustos 2023 Pazar 17:19
  • KKTC'nin Pile-Yiğitler yolundaki çalışmalarında hafta sonu sakinliği20 Ağustos 2023 Pazar 15:23
  • “Kablo ile elektrikte ısrarcıyız”20 Ağustos 2023 Pazar 15:14
  • Rus uzay aracı ‘Luna-25’ Ay’ın yüzeyine çarparak parçalandı20 Ağustos 2023 Pazar 14:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti